世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、人気の“スケッチシリーズ”が待望のリニューアル♡ 新作「VINTAGE SKETCH」シリーズが、2025年11月6日(木)より発売されます。ヴィンテージタッチの線画にレトロポップなカラーを加え、どこか懐かしくも新しい雰囲気に。親子で楽しめるウェアや小物が揃う、ファン必見のコレクション