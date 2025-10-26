英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）から、映画『Wicked 永遠の約束』とのスペシャルコラボレーション「Wicked × LUSH」がついに登場♡2025年11月6日（木）より全国78店舗＆公式オンラインストアで発売され、Lush Club会員向けには10月24日（金）からの予約もスタート。魔法のオズの国をイメージしたバスボム・バブルバー・ソープなど全11種が揃い、バスタイムがもっと楽しく変