２１日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発。前日の米債券高が支援材料となったほか、この日に財務省が実施した入札が強めの結果となったことが相場を押し上げた。 来週２８～２９日に開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測が根強く、２０日の米長期金利が低下した流れが円債に波及。「自民党の高市早苗総裁は新内閣の財務相に片山さつき元地方創生担当相を充てる方針」と伝えられると、同