俳優の榮倉奈々さんとスタイリストの上杉美雪さんが手掛けるアパレルブランド「newnow」。その2026年春夏コレクションがついに登場！「変わりつづける今を生きる服」をテーマに、洗練されたデザインが特徴のアイテムが揃いました。特設サイトでのオンライン受注会が2025年10月24日(金)からスタートし、11月15日(土)・16日(日)には東京・南青山でのリアルイベントも開催されます！ 「newnow」の2026春夏コレクション、