榮倉奈々が手掛ける「newnow」2026春夏コレクション受注会が開催！

俳優の榮倉奈々さんとスタイリストの上杉美雪さんが手掛けるアパレルブランド「newnow」。その2026年春夏コレクションがついに登場！「変わりつづける今を生きる服」をテーマに、洗練されたデザインが特徴のアイテムが揃いました。特設サイトでのオンライン受注会が2025年10月24日(金)からスタートし、11月15日(土)・16日(日)には東京・南青山でのリアルイベントも開催されます！

「newnow」の2026春夏コレクション、テーマは“しなやかさ”



Photo : Seiji Fujimori

Photo : Seiji Fujimori

新しい時代の中で、自由で強く、しなやかに生きる女性たちに向けた「newnow」の2026春夏コレクション。

テーマは「しなやかに、ただ『私』であることを選ぶ」。忙しい日常の中で、どんなシーンでも美しさとリラックス感を兼ね備えた服が揃っています。

洗いざらしのコットンや涼しげなリネン素材、シンプルでありながらも上品なシルエットのパンツやスカートなど、どれも“頑張らない美しさ”を体現するアイテムです。

自由で強い女性に向けた、日常に寄り添う服



Photo : Seiji Fujimori

メキシカンパーカ

価格：74,000円(税込)

スリーブレスドレス

価格：56,000円(税込)

ヘリンボーンペインターショーツ

価格：42,000円(税込)

アラジンパンツ

価格：49,000円(税込)

「newnow」の服は、働く時間、家族と過ごす時間、大切な人と語らう時間など、どんなひと時を過ごしても、“自由な自分”がそこにいる服。

変わりつづける今を生きる女性たちに、強さとしなやかさが共存するアイテムを提案しています。2026春夏コレクションでは、エフォートレスに日常をアップデートする服がさらに進化。

柔らかな日差しの中で、リラックスしながらも自分らしさを表現できる一着が揃いました。

オンライン受注会＆南青山でのリアルイベント開催



Photo : Seiji Fujimori

Photo : Seiji Fujimori

2025年10月24日(金)から始まるオンライン受注会では、特設サイトを通じて、2026春夏コレクションをいち早くチェック可能。

さらに、11月15日(土)・16日(日)には東京・南青山の「LIGHT BOX GALLERY」で、誰でも立ち寄れるオープンな空間での受注会が開催されます。

事前予約不要で、ファッションに興味のある方なら誰でも参加可能。自分にぴったりの一着を見つける特別な時間を楽しんで♪

2026春夏コレクションで新しい自分を見つける



「newnow」の2026春夏コレクションは、ただの服ではなく、日常の中で自由な自分を表現できるアイテムばかり。

柔らかく、しなやかで、そして自立した女性像を描くその服たちは、今を生きるあなたにぴったり。オンライン受注会とリアルイベントで、ぜひその魅力を実際に感じてみてください。

自分にぴったりな一着を見つけ、新しい季節に向けて、自由で美しい自分を再発見しましょう♡