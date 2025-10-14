「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１０時現在で、アサヒグループホールディングスが「売り予想数上昇」で４位となっている。 １４日の東京市場で、アサヒは弱含み。ランサムウエア攻撃を受けたシステム障害発生による業績への影響が懸念されているようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社は８日にアサヒビール全６工場での製造を２