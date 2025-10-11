大阪・関西万博の閉幕を前に、ミャクミャクが冬コーデ姿となった。洋菓子ブランド「シーキューブ」（シュゼット・ホールディングス）の「サクッチ・ホロッチ」とコラボレーションした商品が、きょう11日から発売される。【画像】ミャクミャクが東京観光雷門の前でポーズ万博の公式ライセンス商品として、ミャクミャクとコラボしたシーキューブのサクッチ・ホロッチに、2つの新バージョンが登場。『冬のミャクミャクサクッ