ABEMAは、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。夏休み編2025』が、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新した。 参考：【写真】ヒットを記録した『今日好き