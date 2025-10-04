ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 漫画家の江口寿史氏がSNSの女性の横顔写真を流用 経緯説明も批判殺到 モデル プライド 江口寿史 ルミネ 中央線 SNS 日刊スポーツ 漫画家の江口寿史氏がSNSの女性の横顔写真を流用 経緯説明も批判殺到 2025年10月4日 18時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 漫画家の江口寿史氏が4日までにXで、あるイラストに関する経緯を説明した 「インスタに流れてきた」女性の横顔写真を無断でイラスト化していたという 投稿には「勝手に描いたの？プロが！？」「杜撰すぎ」などと批判が相次いだ 記事を読む おすすめ記事 水着姿が話題・芳根京子（28）、最新ショットに「ビジュよすぎます！！」「ますますキレイに磨きがかかってますねー」などの反響 2025年10月2日 14時51分 菅原道真公を祭る鎌倉の荏柄天神社、有名漫画家ら描いた行灯７０基 ５日には絵筆塚祭 2025年10月3日 13時0分 趣里、週刊誌の報道否定「私はどなたのファンクラブにも入ったことはなく」2日連続言及 2025年10月3日 16時37分 『チェンソーマン』マキマ大人気！ 大川ぶくぶのファンアートに注目「マキマキぃ〜！」「幻覚で愉快」 2025年9月30日 10時38分 サイコパスな後輩の「社内情報通」アピールに、言い返したらスカッとしたワケ【ママリ】 2025年9月29日 14時0分