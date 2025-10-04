私（カナ）は夫のマサトと3人の子どもたち、ユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）との5人家族です。共働きで目まぐるしい毎日ですが、夫が積極的に子どもたちのサポートをしてくれています。しかしある日、義母に大きな病気が見つかったという連絡が入りました。おそらく一人っ子の夫が動かないわけにはいかないでしょう。義実家とは近すぎず遠すぎずの気楽な付き合いでしたが、そうも言っていられなくなってしまうかもしれ