²º¤ä¤«¤Ê¿§¤Ï¹¥¤­¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¹õ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Æ¹õ¤è¤ê¤ä¤µ¤·¤¤¿§¤ß¤¬¤â¤Ä¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬À°¤¦¡×¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²þ¤á¤Æ²òÀâ¡£¡ÖÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¡×ÆÀ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È²áµî¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¤À¤«¤é¤¤¤¤¡×¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Ã±¤Ë¹õ¤äÇò¤òÁª¤Ö¤è¤ê¤â¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¥­¥ì¥¤¤ËÃå¤é¤ì¤¿¤ê¡£¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¤¿§¤ÎÉþ¤¬À®¤¹¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í