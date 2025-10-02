大分県内の景気動向について、日本銀行大分支店は「緩やかに回復している」などとして、2年1か月ぶりに判断を引き上げました。 日銀大分支店は経済指標や企業へのヒアリングをもとに、10月の景気動向を発表しました。それによりますと、総括判断は「一部に弱めの動きがみられるが、緩やかに回復している」として、2年1か月ぶりに判断を引き上げました。 需要や生産などに関する主要7項目のうち6項目は判断を据え置いた一方、「鉱