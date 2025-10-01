アニメ「ガールズバンドクライ」から生まれた謎のゲーム『桃香（を）ワッショイ』がPC（Steam）向けにリリースされた。価格は500円（税込み）。なお、10月12日（日）まで期間限定でリリースセールを実施しており、20％オフとなる400円（税込み）で購入可能だ。ゲーム内容を予想するかたちで制作された謎ゲーム！『桃香（を）ワッショイ』「ガールズバンドクライ」は、東映アニメーションが製作したオリジナルアニメ。高校を中退し