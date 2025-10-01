日本郵便の配達員の不適切な点呼問題をめぐり、国交省は、大分県九重町の郵便局2カ所で軽自動車の使用を停止する処分としました。 【写真を見る】日本郵便の点呼不備、九重町郵便局に最長160日間の軽自動車使用停止国交省が追加処分大分 行政処分を受けたのは九重町の南山田郵便局と、野上郵便局です。 日本郵便をめぐっては、飲酒の有無などを確認する「点呼」が適切に実施されていなかったとして、国交省が配送用のトラッ