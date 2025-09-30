デヴィ夫人と同居する女子大生”としてテレビに取り上げられ、話題となった口笛奏者の加藤万里奈（26）が30日までにSNSを更新し、結婚と第1子の長女の出産を報告した。「私加藤万里奈は結婚しました！元気で優しい女の子を出産しました！家族でにぎやかに、笑い声と泣き声と口笛が混ざり合う毎日を送っております」とつづった。前日29日にテレビ朝日系で放送された「激レアさんを連れてきた。」最終回の番組内で明らかにし