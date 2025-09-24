『石屋製菓株式会社』から、“全道の畑から全国へ”という想いのもと、北海道素材を使用したスイーツをお届けする新ブランド『AGREETS（アグリーツ）』が始動しました。それに伴い、2025年10月1日（水）から、第1弾商品として『おさつマロ』が発売されます。 画像：石屋製菓株式会社 『AGREETS(アグリーツ)』は、北海道の豊かな大地で育まれた野菜や果物、その恵みを活かして生まれたお菓子を通じて、北海道農