『石屋製菓株式会社』から、“全道の畑から全国へ”という想いのもと、北海道素材を使用したスイーツをお届けする新ブランド『AGREETS（アグリーツ）』が始動しました。それに伴い、2025年10月1日（水）から、第1弾商品として『おさつマロ』が発売されます。

画像： 石屋製菓 株式会社

『AGREETS(アグリーツ)』は、北海道の豊かな大地で育まれた野菜や果物、その恵みを活かして生まれたお菓子を通じて、北海道農作物の素晴らしさと、それを味わうことで生まれる笑顔を全国に届けたいという想いから生まれた新ブランドです。

画像： 石屋製菓 株式会社

2025年10月1日（水）から始まる『松坂屋名古屋店』の『秋の大北海道物産展』を皮切りに、全国の催事にて展開していきます。

【詳細情報】

秋の大北海道物産展

開催場所：松坂屋名古屋

開催期間：2025年10月1日（水）～10月13日（月）

画像： 石屋製菓 株式会社

『AGREETS』第1弾商品として登場するのは北海道のさつまいも『由栗いも（ゆっくりいも）』を使用した『おさつマロ』。

北海道・栗山町と由仁町で生産者たちが協力して育てた『由栗いも』は、品種は『べにあずま』ですが、寒冷な北海道の気候を活かし、早めに植えて、遅めに収穫するのが特徴。土の中でじっくり時間をかけて育ち、さらに独自の技術でゆっくり熟成させることで、ぐっと糖度が高まり、しっとり甘いさつまいもに。

画像： 石屋製菓 株式会社

『おさつマロ』は、ふわっと軽いマシュマロの上に濃厚な由栗いも餡をのせ、ホワイトチョコレートでコーティング。更にアクセントとしてカリッと香ばしいキャンディングアーモンドも使用し、「かりっ、ふわっ、とろっ」という3つの食感を1つで楽しめるように仕上げられています。

詳細情報

おさつマロ

内容量：4個入

価格：1,792円

発売日：2025年10月1日（水）

北海道 Likers編集部のひとこと

北海道の畑から生まれたスイーツが全国へ！

『AGREETS』の第1弾商品『おさつマロ』は、一口食べれば、さつまいものやさしい甘みとアーモンドのカリッとした食感、コクのあるホワイトチョコレートとのマリアージュが楽しめますよ◎

