Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¡¢º£¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½©¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡Ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Ñ¥ó¥×¥­¥ó¥ß¥ë¥¯¡õ¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¡Ë¡Õ¥Ï¥í¥¦