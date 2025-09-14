テレビの時代はもう終わり!? いま注目を集めるのは、リビングを100インチの大画面に変えるプロジェクター。AV評論家・藤原陽祐さんが、最新のトレンドから選び方の極意まで徹底解説します。超短焦点モデルで狭い部屋でもシアター体験、アウトドアで映画館気分――知れば知るほど欲しくなる、プロジェクターの魅力を一挙公開！ 【私がレクチャーします！】 AV評論家・藤原陽祐さん新聞記者、専門誌編集を経てフリーに。最