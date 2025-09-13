ダイソーをパトロールしていると、自転車グッズ売り場で重厚感のあるエアーポンプを発見しました。おもちゃっぽさがなく、ダイソー商品とは思えないほどしっかりとした作り。アタッチメントも付いてくるので、早速購入してみました。実際に使用してみると、その使い勝手の良さに感動♡この機会に要チェックですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみスタンド式エアーポンプ（SG付）価格：￥770（税込）販売