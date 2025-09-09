「海鮮居酒屋」と聞いて、どんなチェーン店を思い浮かべるだろうか。「磯丸水産」や「はなの舞」、「さくら水産」などなど……。他の居酒屋チェーンにはない、新鮮な海の幸をリーズナブルに堪能できるのはもちろん、店によっては自分で魚や貝類、甲殻類を焼く体験ができるなど、多くの消費者に愛されていた。2010年代頃、和民などのいわゆる「総合居酒屋」の不調がささやかれる一方で、躍進を遂げた海鮮居酒屋たち。ところが、それ