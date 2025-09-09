フィリピンでおきた日本人射殺事件で、2人の死因が銃撃による頭蓋内損傷とみられることがわかりました。この事件はフィリピンで8月15日、佐鳥秀明さん（53）と中山晃延さん（41）が拳銃で撃たれ殺害されたものです。司法解剖の結果、死因は銃撃による頭蓋内損傷とみられることがわかりました。警視庁は首謀者の特定に向け捜査を進めています。