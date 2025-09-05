Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¡È¤µ¤ä¡É¤³¤È±öÆþÀ¶¹áµÄ°÷¡Ê43¡Ë¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·¤Ç2¥«·î¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢X¤ÎÅê¹Æ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£9·î2Æü¡¢¤µ¤ä»á¤ÏX¤Ë¡ÚÇ¯´Ö¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿µ»Ç½¼Â½¬À¸¿ô¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¡£¡Ô2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë¤ËÆüËÜ¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¡Ê¼ºí©¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿µ»Ç½¼Â½¬À¸¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î 9,753¿Í¡£¤³¤ì¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÌó3ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¿ô»ú¤Ç¤¹ ¡£µ»Ç½¼Â½¬À¸Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ºí©Î¨¤Ï¡¢Ìó1.9¡ó¤È¤µ¤ì