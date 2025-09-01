幸せになるための結婚がきっかけで、友情が破綻したという人は少なくない。投稿を寄せた神奈川県の60代女性は、結婚を機に2人の友人と絶縁したと明かす。「40歳手前の結婚で同年代の友人を数人招待したら、そのうち2人は披露宴に白い服で出席」一般的なマナーとして、結婚式に白い服での参列はタブーとされている。ただ、このときは「あまり気にはしてなかった」という女性。しかし、その些細な違和感はやがて大きな不信感へと変わ