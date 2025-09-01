結婚式に“白い服”を着てきた友人、夫に「カッコいい」を連発し…20年来の友情に終止符を打った女性

幸せになるための結婚がきっかけで、友情が破綻したという人は少なくない。投稿を寄せた神奈川県の60代女性は、結婚を機に2人の友人と絶縁したと明かす。

「40歳手前の結婚で同年代の友人を数人招待したら、そのうち2人は披露宴に白い服で出席」

一般的なマナーとして、結婚式に白い服での参列はタブーとされている。ただ、このときは「あまり気にはしてなかった」という女性。しかし、その些細な違和感はやがて大きな不信感へと変わっていく。（文：境井佑茉）

私の夫の前で“女丸出しの姿” 「とても不快で耐えがたい苦痛」

その後、その2人の友人を自宅に招いたときの事。2人は明らかに「友だちの夫」への距離感がおかしかった。

「1人は旦那に『カッコいい、カッコいい…』と何十回も連発して、夕飯時は仕事があるからと断っても勝手に来て怖くなった」

違和感が募った女性は、会うなら自分と2人で会おうと手紙を送ったが、返事はなかったという。

「もう1人は私がいない時に旦那に『帰りたくない…』などと呟いたと、旦那から聞いたり」

まるで、投稿者の夫に恋をしているかのような思わせぶりな態度だ。友人にあるまじき行為だが、一体どういうつもりだったのだろう。

そんな２人は、女性と20年以上の付き合いだという。女性は、さんざん悩んだ末に縁を切った。

「友達が夫の前で女丸出しの姿は、とても不快で耐えがたい苦痛でした。そんな事も分からない、初めて見る子供っぽい2人の人間性にも愕然」

絶縁は女性の心にしこりを残したというが、「正面切って話し合いもできない2人なのだから仕方ない事だったと今は思っています」と、すでに前を向いている様子だ。

キャリコネニュースでは「友人と絶縁した話」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/ZD072W7Z