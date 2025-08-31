岐阜県郡上市のひるがの高原・牧歌の里で8月31日、「スリッパ飛ばし決勝大会」が行われました。決勝に出場したのは、2025年4月から、ほぼ毎日行われてきた予選を勝ち抜いた200人ほどで、小学生たちは学年ごとに分かれて、楽しそうに飛距離を競いあっていました。中学生以上の男性の部では、21メートル以上飛ばした男性が優勝しました。大会の参加費は1人20円で、NPO法人に全額寄付されるということです。