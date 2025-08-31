イエメンの反政府武装組織フーシの「首相」を務めていたラハウィ氏/Mohammed Huwais/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）イエメンの反政府武装組織フーシは３０日、イスラエルにより今週実施された空爆で「首相」などの指導者が殺害されたことを明らかにし、報復を誓った。フーシは２８日に行われた首都サヌアへの空爆で「首相」のラハウィ氏が死亡したほか、重傷者も出たと確認した。フーシのマシャト最高政治評議会議長はビデオ声明で、