アスラテックが「2025年日本国際博覧会」(大阪･関西万博)内の「ロボットエクスペリエンス」（アメリカ館、フランス館のとなりににあるロボット＆モビリティステーション）で、巨大ロボを含む数種類のロボットを展示するという情報を入手した。期間は2025年9月16日（火）〜2025年9月28日（日）まで、順次、展示を開始していく。その中でも、ガンダムファンに朗報なのは、4人乗り巨大4足歩行型ライド『SR-02』にハロが合体した特別バ