水位が120?も低くなった！「お堂まで道になっている場所は、最も水が溜まる時だと成人男性の背丈より深くなります。それが、８月のこの時期まで歩けるとは……。初めての経験です」富士五湖の一つ河口湖（山梨県）近隣の50代の男性住民が語る。男性が驚くのもムリはない。掲載した写真のように、河口湖の水位が下がり浮き島にある六角堂まで地続きになっているのだ。山梨県によると河口湖の水位は現在、過去10年の平均より120?も低