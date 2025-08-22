国産ホップの魅力を追求サッポロビール（東京都渋谷区）は2025年9月2日から、新製品「ヱビス クリエイティブブリュー 和奏（わかな）」を期間限定で全国発売します。「エビスビール」ブランドのなかでも、特に材料や製法にこだわった高価格帯の期間限定商品「CREATIVE BREW（クリエイティブ・ブリュー）」シリーズの第9弾となる商品です。「和奏」は国産ホップ100％で作られており、日本固有の伝統品種「信州早生（わせ）」と、