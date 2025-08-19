創建エースが急落している。東京証券取引所が１８日の取引終了後、同社株の上場廃止を決定したことから売りが殺到している。上場廃止日は９月１９日。有価証券報告書などに虚偽記載を行い、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると取引所が認める場合に該当するためという。これに伴い、同社株は８月１８日付で整理銘柄に指定された。 出所：MINKABU PRESS