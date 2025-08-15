¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤é°ìÇÕÌµÎÁ¡×¤òëð¤¤Ê¸¶ç¤Ë¡¢¼ÂÏÃ¥Û¥é¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµÒ¤òÂÔ¤Ä¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Å¹¼ç·ó¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ß¡£Îî´¶¥¼¥í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤¼¤«Èà½÷¤Î¸µ¤Ë¤ÏÂ³¡¹¤È¥³¥ï¥¤ÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¼î¶Ì¤Î¡È¥³¥ï¥¤ÏÃ¡É¤ò1ÏÃ´°·ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¡²è¡Ø±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç¡Ù¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡Ù¤ä¡Ø¼ö±å THE LIVE¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦Êæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¤¬½¸¤á