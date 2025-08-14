ミス・パリ・グループが展開する男性向けエステブランド「ダンディハウス」の商品『ダンディハウスNMN19000』が、サロン経営者向け専門情報誌『エステティック通信』主催の権威あるアワード「エステセレクション2025」において、金賞を受賞。 ダンディハウス『ダンディハウスNMN19000』 ミス・パリ・グループが展開する男性向けエステブランド「ダンディハウス」の商品『ダンディハウスNMN19000』が、サロン経営者