ドル円は軟調、午後に一時１４６．２１付近まで下落＝東京為替概況 東京終盤のドル円は軟調。ベッセント米財務長官が９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での０．５％利下げを主張したほか、日銀のインフレ対策は遅れを取っていると指摘した。ドル円は、米利下げ観測や日銀の利上げ観測を受けて朝からドル安円高傾向となり、午後に一時１４６．２１付近まで下落した。７月２４日以来３週間ぶりの安値を更新した。日経平均