ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ビッグダディが明かす総勢18人の子の現在 借金で10年間消息不明の息… ダム 女子プロレス お弁当 ホテル テレビ 借金 ランチ 居酒屋 デマ 柔道 メディア 結婚 NEWSポストセブン ビッグダディが明かす総勢18人の子の現在 借金で10年間消息不明の息子も 2025年8月13日 17時59分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「ビッグダディ」こと林下清志氏が総勢18人の子どもについて語った 現在の仕事などを明かし、三男だけは「10年近く、消息不明」と言及 三男の合計1700万円の借金を、家族と協力して昨年すべて完済したという 記事を読む