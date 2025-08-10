【マツダ サバンナ RX-7 （SA22C） 後期型 ターボ GT】 8月10日ごろ 再販 価格：3,520円 ハセガワは、プラモデル「マツダ サバンナ RX-7 （SA22C） 後期型 ターボ GT」再販分を8月10日ごろに発売する。価格は3,520円。 本商品はマツダ「RX-7 （SA22C）」の1983年に登場した後期型のターボ搭載モデルをプラモデル化したもの。流線形の美しいボディラインが再