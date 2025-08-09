ブンデスリーガ王者のバイエルンは、昨シーズンのリーガ制覇に貢献した韓国代表キム・ミンジェの放出を画策しているようだ。韓国メディア『インターフットボール』は「衝撃だ。バイエルンの最有力放出候補はキム・ミンジェだ」と見出しを打ち、「バイエルンがキム・ミンジェの売却を検討している」と驚きをもって報じた。「『バイエルン・フットボール・ワークス』は８日、ドイツ紙ビルトのクリスティアン・フォルク氏とユリア