image : aohatomare&namigroove 音楽とテクノロジーの境界線は、もはやほとんど存在しないかもしれません。次世代のプロデュースユニット「青は止まれ」の楽曲『しじまのはて』のMVが、「テクニカルディレクションアワード2025」のオンスクリーン・エクスペリエンス部門でGOLD（金賞）を受賞しました。ギズモードとしてもかなり注目している作品です。