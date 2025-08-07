チョコレート好きにも、ビール好きにも嬉しいニュース♡ダンデライオン・チョコレートが、森の恵みとカカオの副産物を掛け合わせたクラフトビール「Re:Mountain（リ・マウンテン）」を、8月11日（月・祝）より数量限定で発売します。日本の自然をテーマにした特別なこの一杯は、ジュニパーの枝葉とカカオハスクを贅沢に使用。ボタニカルで心地よい香りと深い味わいが魅力です。