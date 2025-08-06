LGエレクトロニクス・ジャパンは8月5〜17日23時59分の期間、LG公式オンラインショップのオープン2周年記念セールとして、「2nd Anniversary BIG 3 EVENTS」を開催する。●特価セールやまとめ買い割引も「2nd Anniversary BIG 3 EVENTS」では、期間中に同社の4K有機ELテレビのLG公式オンラインショップ限定モデル「OLED77B4EJA」「OLED65B4EJA」「OLED55B4EJA」が、LG会員限定でそれぞれ35％オフになるクーポンを配布するほか、