ÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÖÅß¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Î½éºÎÍÑ¤ÇÉ¹¾å¥Ö¥ì¡¼¥­À­Ç½¤ò14¡ó¸þ¾å¡ª2025Ç¯7·î17Æü¡¢²£ÉÍ¥´¥à¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖiceGUARD 8¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¬¡¼¥É ¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î1Æü¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤¹¤ëËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¿·µ»½Ñ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖÅß¥Æ¥Ã¥¯¡×¤ò½éºÎÍÑ¤·¤¿°ÕÍßºî¡£É¹¾å¤Ç¤Î¡Ö¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¤È»ß¤Þ¤ë¡¦¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¶Ê¤¬¤ë¡×¤òÄÉµá¤·¡¢É¹¾å¥Ö¥ì¡¼¥­À­Ç½¤ò½¾ÍèÈæ¤Ç14¡ó¡¢É¹¾åÀû²óÀ­Ç½¤ò13¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖiceGUA