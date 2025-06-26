現地６月25日に開催されたクラブ・ワールドカップのグループステージ第３節で、浦和レッズがメキシコの名門モンテレイと対戦。０−４の完敗を喫した。ここまでグループステージ２連敗で、すでに敗退が決まっている浦和は、30分に自陣中央付近からネルソン・デオッサに強烈な左足のミドルを叩き込まれて先制を許す。さらにその４分後にも、ヘルマン・ベルテラメに追加点を奪われると、39分にはヘスス・コロナに無回転ミドルを突