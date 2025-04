映像ストリーミングサービスのNetflixが、OpenAIのAIを活用した新しい検索機能をテストしていることがBloombergの報道により明らかになりました。Netflix (NFLX) Tests New AI Search Engine to Recommend Shows, Movies - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-11/netflix-tests-new-ai-search-engine-to-recommend-shows-moviesNetflix is testing a new OpenAI-powered search | The Vergehttps://www.the