º£µ¨¤«¤é¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¡£23ºÐ¤ÎÂç´ï¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØCorriere dello Sport¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥É¥¤¥ÄºÇÂç¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬ÎëÌÚ¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Ï³ÍÆÀ»þ¤Ë¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤­ÂÎ³Ê¡¢É¹¤Î¤è¤¦¤ÊÎäÀÅ¤µ¡¢Èô¤Ó½Ð¤¹Í¦µ¤¡×¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤ËÆÏ¤±¤ë70¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¤­¤ì¤¤¤Ê¥­¥Ã¥¯¤âÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ