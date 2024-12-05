両想いで出演の氷川きよし【前後編の後編／前編を読む】「メンバーの意思は固かった」Snow Manが紅白を辞退した本音とは旧ジャニ「ゼロ」の真相と交渉の舞台裏「紅白出場歌手決定」の知らせに接すると、一年も残りあとわずかだと実感する。今年は、旧ジャニーズ勢の復活が見送られる波乱も起きた。頼みの綱はあの歌姫のサプライズ出場で……。＊＊＊【写真】夜明けの六本木で…20代後半を謳歌する「中森明菜」のレアショッ