犬は飼い主を「喜ばせたい！」と思うの？ 飼い主さんを喜ばせようと行動しているように見せる犬は多くいます。実際、犬は飼い主に喜んでほしいと思っているのか気になったことはありませんか。 結論から言うと、犬は「飼い主に喜んでほしい」「喜ばせたい」と考えて行動することがあります！犬は仲間意識が強く、信頼している人が喜ぶことで自分も幸福を感じるからです。 飼い主の表情や声のトーンから感情を読み取るこ