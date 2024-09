元TREASUREのバン・イェダムさんが、9月8日に来日公演「BANG YEDAM The 1st FAN CONCERT in JAPAN」を開催!Kstyleでは、ソロとしては初のファンコンサートを控えた彼に動画インタビューを実施。公演に向けて準備したことや、日本のファンの印象などを語ってくれました。今回の来日公演「BANG YEDAM The 1st FAN CONCERT in JAPAN」では、2ndミニアルバム「GOOD ViBES」の収録曲を日本初披露すると予告したバン・イェダムさん。熱