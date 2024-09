バン・イェダム、来日公演に向けて準備したことは？「僕が日本のファンの皆さんをリードします！」

元TREASUREのバン・イェダムさんが、9月8日に来日公演「BANG YEDAM The 1st FAN CONCERT in JAPAN」を開催!Kstyleでは、ソロとしては初のファンコンサートを控えた彼に動画インタビューを実施。公演に向けて準備したことや、日本のファンの印象などを語ってくれました。今回の来日公演「BANG YEDAM The 1st FAN CONCERT in JAPAN」では、2ndミニアルバム「GOOD ViBES」の収録曲を日本初披露すると予告したバン・イェダムさん。熱いステージに期待が高まります。

■公演概要

「BANG YEDAM The 1st FAN CONCERT in JAPAN」

2ndミニアルバム「GOOD ViBES」の収録曲ほか、計10曲のパフォーマンスを予定!



【開催日時】

2024年9月8日(日)

<1部>開場 13:30/開演 14:00

<2部>開場 17:30/開演 18:00



【会場】

EX THEATER ROPPONGI(東京都港区西麻布1-2-9)



【チケット】

一般販売:16,000円(税込)

来場者全員公演後のハイタッチ付き



※お一人様4枚まで

※6歳以上有料 / 未就学児童入場不可



