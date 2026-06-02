株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）が運営する「LP制作.jp」は、スマホ向けファッションカテゴリのLP制作実績が42件となったことをお知らせいたします。 ファッション関連のランディングページでは、アパレル商材のシルエットや素材感、着用イメージ、ブランドの世界観をスマホ画面上でわかりやすく伝える表現力が求められます。 Ryuki Designでは、アパレル・雑貨・ブランド商品など多様なファッション商材に対応し、構成作成からデザイン、コーディングまで一貫した制作体制で、商品の魅力を引き出すLP制作を行っています。今回の実績増加を通じて、スマホ閲覧に適したファッションLP制作の対応領域をさらに広げてまいります。

ファッションLP制作需要の背景

https://rdlp.jp/portfolio?sp=1&tc=1

ファッション関連の商品は、写真やコピー、レイアウトによって印象が大きく変わる商材です。 特にアパレル、バッグ、アクセサリー、シューズ、雑貨、ブランド商品などは、商品の機能だけでなく、着用シーンやコーディネート、素材感、色味、ブランドの雰囲気まで含めて魅力を伝える必要があります。そのため、単に商品情報を並べるだけではなく、ユーザーが商品を使用する場面を想像しやすい構成や、ブランドらしさを感じられるデザインが求められます。 また、ファッション商材はスマホで閲覧される機会が多く、限られた画面幅の中で第一印象を的確に伝えることが重要です。 スマホ向けのファッションLPでは、ファーストビューで商品の世界観や魅力を印象づけ、スクロールに沿って特徴、着用イメージ、素材やサイズ、カラーバリエーションなどを自然に理解できる流れを設計する必要があります。画像の見せ方、余白の取り方、テキスト量の調整、ボタン配置など、スマホでの読みやすさを前提にした構成が欠かせません。 さらに、ファッション関連のランディングページでは、商品の差別化も重要な要素です。 同じカテゴリの商品であっても、カジュアル、フォーマル、ナチュラル、ラグジュアリー、スポーティーなど、訴求すべき印象はブランドや商品によって異なります。ユーザーが自分に合う商品かどうかを短時間で判断できるように、商品コンセプトや着用メリットをわかりやすく整理し、視覚的に伝えるLP制作の需要が高まっています。 このような背景から、ファッション LP制作では、商品写真の魅力を活かしながら、スマホ閲覧に適したランディングページとして情報を整理することが求められています。アパレル商材の魅力を引き出すためには、商品の特徴を正確に伝えるだけでなく、ユーザーの感情に届くビジュアル表現や、購入後のイメージにつながる構成が重要です。

成果を高めるファッションLPの要点

ファッションLPで成果を重視したデザインを行うためには、商品そのものの魅力だけでなく、ユーザーが商品を選ぶ際に重視する情報を、スマホ画面上でわかりやすく整理することが大切です。 アパレル商材では、シルエット、サイズ感、素材、カラー、着用シーンなど、購入前に確認したい要素が多くあります。これらの情報を順序立てて配置することで、ユーザーが商品理解を深めやすいランディングページになります。 特にスマホ向けファッションLPでは、ファーストビューの印象が重要です。 商品写真、キャッチコピー、ブランドイメージを組み合わせ、スクロールを始める前に「どのような商品なのか」「どのような雰囲気を持つブランドなのか」が伝わる設計が求められます。ファッション商材は視覚的な印象が購買意欲に影響しやすいため、写真の配置やトリミング、余白、文字サイズ、色使いなどを細かく調整し、スマホでも商品価値が伝わる見せ方にすることが重要です。 また、ユーザーが不安を感じやすいポイントを丁寧に伝えることも、ファッション ランディングページ制作において欠かせません。 たとえば、素材の特徴、着用時のシルエット、洗濯やお手入れ方法、サイズ展開、カラーバリエーションなどを適切に掲載することで、購入前の疑問を解消しやすくなります。モデル着用写真やディテールカットを組み合わせることで、実際に使う場面を想像しやすくなり、商品の魅力をより具体的に伝えられます。 さらに、ブランドの世界観を保ちながら情報を整理することも重要です。 高級感を打ち出す商品、日常使いを訴求する商品、機能性を重視する商品など、ファッションカテゴリの中でも求められる表現はさまざまです。LP制作では、商品の個性に合わせて構成やデザインの方向性を調整し、ユーザーに自然な流れで魅力が伝わるページを作る必要があります。 ファッション LP制作においては、見た目の美しさと情報のわかりやすさを両立することが、成果を高めるための大きなポイントです。

LP制作のご相談はRyuki Designへ

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株式会社Ryuki Designが運営するLP制作.jpでは、ファッション関連商材をはじめ、幅広いカテゴリのランディングページ制作に対応しています。 今回、スマホ向けファッションのLP制作実績が42件となり、アパレル、雑貨、ブランド商品など、スマホ閲覧に適したデザイン制作の対応領域をさらに広げています。 ファッション関連のLP制作では、商品の魅力を視覚的に伝える表現力に加え、スマホ画面での読みやすさや情報整理が重要です。 LP制作.jpでは、商材の特徴や訴求内容に合わせて、ユーザーに伝わりやすい構成作成から対応しています。

Ryuki DesignのLP制作は、案件を担当するディレクターがヒアリング内容をもとに構成を作成し、その後のデザイン、コーディングまで社内のデザイナー・コーダーが一貫して担当する「完全内製体制」を採用しています。 下請けや外注を使わない制作体制により、品質を保ちながらスピーディーな進行が可能です。 商品写真の見せ方、コピーの配置、スマホでの視認性、ブランドイメージに合わせたトーン設計など、ファッション関連のランディングページに求められる要素を整理しながら、成果を重視したデザイン制作を行っています。 また、Ryuki Designは2009年の設立以来、ECモールの商品ページ制作からスタートし、現在では自社ECサイト向けのLP制作、無形商材、システム、アプリ、サービス、採用LPなど、BtoB商材のランディングページ制作にも対応しています。 これまでに累計5,000本以上、2025年は年間600本以上のLPを制作し、累計取引社数は4,000社以上となっています。 多様な業種・商材に向き合ってきた制作経験を活かし、商材ごとの特徴に合わせた構成とデザインを提供しています。 ファッション関連のLP制作では、商品の世界観やブランドらしさを大切にしながら、ユーザーがスマホで情報を確認しやすいページ設計が求められます。 Ryuki Designでは、アパレル商材のシルエットや素材感、着用イメージ、使用シーンなどを丁寧に整理し、商品価値が伝わるランディングページ制作を支援しています。 ファッションLP制作をご検討の企業様は、ぜひRyuki Designへご相談ください。

会社概要

https://rdlp.jp/lp/fashion-2

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：累計5,000本以上（2025年は年間600本以上）、累計取引社数4,000社以上 ※2026年5月29日現在の実績となります

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/