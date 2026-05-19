株式投資ニュース番組『Every Stock NEWS』が同時接続2,800人を達成！

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）が運営する株式投資ニュース番組『Every Stock NEWS』は、このたび同時接続者数が2,800人を達成いたしました。

※2026年5月15日放送時

『Every Stock NEWS』が同時接続2,800人を達成したことは、金融メディアのライブ配信としては高い水準であり、個人投資家の関心の高さを示しています。

また、配信を行っているYouTubeチャンネル「IRTV Channel」の登録者数も6.2万人を超え、個人投資家向けのメディアプラットフォームとして成長しています。

本番組は株式投資をたのしく・わかりやすく伝えることを目的とし、毎日の経済ニュースや銘柄情報をライブ配信しており、投資家の皆様にご利用いただいています。

■ Every Stock NEWSとは

YouTubeチャンネル「IRTV Channel」にて毎週月～金曜日（※祝日を除く）の夕方16:30から２時間ライブで配信。その日の経済・株式に関する注目の最新ニュースを取り上げ、株式投資に関する情報をたのしく・わかりやすく学べるコンテンツを提供しています。

個性豊かなキャスターと、コメント欄でリアルタイムに会話しながら楽しむことができる、新感覚の"株式投資系"ニュース番組です。

放送をみる :https://youtube.com/playlist?list=PLo-Pi3wBo_hvZH5VJTSqut-aCj2QI_hwf&si=1un84FDHwM0vbN7u

■ 同時接続2,800人達成の背景

同時接続2,800人超えの様子（2026年5月15日放送時）

『Every Stock NEWS』が同時接続2,800人を達成したことは、以下の要因が考えられます。

1. わかりやすい解説：経済用語や投資知識がない初心者でも理解できるよう、丁寧で分かりやすい解説を心がけています

2. リアルタイム性：市場の動きに即座に対応し、その日の重要なニュースや銘柄情報をライブで配信することで、投資家のニーズに応えています

3. 専門的な知見：様々な分野のコメンテーターをお呼びし、対談形式で企業情報や市場動向に関する専門的な知見を提供しています

4. 多様なコンテンツ：ニュース解説だけでなく、経営者インタビューや投資セミナーなど、多様なコンテンツを展開しています

■ 『Every Stock NEWS』の概要

放送日時 ：毎週月～金曜日 午後16時30分～18時30分（生放送）※祝日を除く

チャンネル ：IRTV Channel

番組公式サイト：https://www.everystocknews.com/

配信内容 ：経済ニュース、銘柄解説、市場動向分析、経営者インタビューなど

対象視聴者 ：個人投資家、株式投資に興味のある方

キャスター ：矢野愛実・石渡さくら・高橋和江・岡田桃果

主催 運営 ：株式会社 IR Robotics

・番組公式Xアカウントはこちら(https://x.com/EveryStockNEWS)

・番組公式インスタグラムアカウントはこちら(https://www.instagram.com/everystocknews/)

・番組公式TikTokアカウントはこちら(https://www.tiktok.com/@everystocknews)

■ YouTubeチャンネル登録者数6.2万人突破と今後の展望

配信を行っているYouTubeチャンネル「IRTV Channel」の登録者数が6.2万人を超えました。視聴者層も拡大しており、20代から60代まで幅広い年代の投資家にご視聴いただいています。

今後、IR Roboticsは『Every Stock NEWS』のコンテンツをさらに充実させ、より多くの個人投資家の皆様にご利用いただけるメディアを目指してまいります。

IRTVはこちらから :https://www.youtube.com/@IRTV_Channel

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/